Москва, 23 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудят обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Кремле.

РИА Новости Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа

«Президент Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа проведут обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В свете председательства Бахрейна в Лиге арабских государств ожидается обсуждение региональных проблем, прежде всего — обострения палестино-израильского конфликта», — сказано в сообщении Кремля.

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, сначала Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа проведут беседу в узком составе. Затем запланированы переговоры в составе делегаций, которые пройдут в формате официального завтрака в Большом Кремлёвском дворце. По итогам ожидается подписание документов.

Россия добилась выдающегося прогресса в экономике. Страна играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности, говорится в заявлении короля Бахрейна, распространённом по прибытии монарха в Москву.