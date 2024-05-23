Мариуполь, ДНР, 23 мая, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины, сообщило 23 мая «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на региональный штаб территориальной обороны.

Кадр из видео

Задержанные дали признательные показания.

«Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполе и передавали её украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения», — сказано в сообщении штаба.

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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые оказывают содействие в установлении других граждан, причастных к работе на украинские спецслужбы, добавили в штабе.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая управление ФСБ по Нижегородской области сообщило, что сотрудники службы задержали двоих жителей региона по подозрении в подготовке диверсий на железной дороге. Задержанные, по данным ФСБ, выполняли задания украинских спецслужб.

13 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на военную разведку Украины. Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в интересах Киева. Мужчина, по данным службы, собирал и передавал на Украину сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края.