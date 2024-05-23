Белгород, 23 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Жительница села в Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 23 мая глава региона Вячеслав Гладков Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области

По его словам, в Яковлевском городском округе сработала система ПВО — над селом Красный Восток был сбит БПЛА самолётного типа.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — написал Гладков.

Он добавил, что обломками от беспилотника были посечены частные дома, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. Ракетный удар частично разрушил жилой дом, где полностью обрушился подъезд, погибли 17 человек.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.

19 мая украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.