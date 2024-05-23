Осло, 23 мая, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Власти Норвегии ужесточат ограничения на въезд для граждан России, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте норвежского правительства.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 29 мая. Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам или на работу.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Финляндии объявили о закрытии четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией — Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. В декабре власти страны остановили работу последних двух КПП. Хельсинки объяснил решение о закрытии границ с Россией якобы наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства.