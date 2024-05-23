Москва, 23 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Две иномарки, принадлежавшие сожительнице арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова, перешли к другим владельцам. Об этом пишет 23 мая «Газета.Ru».

РИА Новости/Максим Блинов, соцсети Тимур Иванов и Мария Китаева

Речь идёт об автомобилях MINI Cooper S и Mercedes-Benz CLS, которые принадлежали телеведущей Марии Китаевой. По словам адвоката Иванова, у замминистра с ней «совместное хозяйство, живут как одна семья».

MINI Cooper 2003 года выпуска был зарегистрирован на Китаеву больше 20 лет, но 18 мая 2024 года машину продали. В страховом полисе теперь указано имя другого владельца. Машина стоит около 500 тыс. рублей.

Mercedes-Benz 2021 года выпуска продавали на сайте Авто. ру за 7 842 600 рублей. Другой человек владеет машиной с 14 мая, предыдущий страховой полис аннулирован.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, принадлежащие Иванову. Заместителю министра, который руководил в ведомстве работой военно-строительного комплекса, инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. Он арестован до 23 июня.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.