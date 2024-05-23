Россия предупредила об ответе на пересмотр Японией антивоенной статьи
МИД: Россия примет контрмеры при пересмотре Японией отказа от вооружённых сил
Москва, 23 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Россия примет контрмеры в случае, если Япония отменит девятую статью конституции об отказе от вооружённых сил. Об этом заявила 23 мая директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьёва.
Она отметила, что попытки Токио подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции находятся под пристальным вниманием Москвы. Нынешняя японская администрация следует курсу на ускоренную ремилитаризацию, и этот процесс набирает обороты.
«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России», — приводит слова Воробьёвой Lenta.ru.
Дипломат подчеркнула, что в ответ Россия будет вынуждена принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности. Кроме того, пересмотр Японией курса на мирное развитие, о котором заявляли прежние поколения политиков, стимулирует новый этап гонки вооружений.
Вместе с тем Воробьёва напомнила, что Основной закон — это сугубо внутреннее дело страны.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве и ранее заявляли об отказе японских властей от провозглашённого в 1947 году курса на мирное развитие. Тогда страна отказалась от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил (ВВС).
Так, в январе 2023 года замглавы российского МИД Андрей Руденко отмечал, что Япония переходит «на рельсы форсированной милитаризации». Он указывал на масштабные учения у российских границ и резкое увеличение военных расходов. Дипломат назвал действия Японии серьёзным вызовом как для безопасности России, так и для безопасности региона в целом.
В сентябре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, что серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, отменяют ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, а также проводят войсковые учения около Курильских островов.