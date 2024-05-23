Москва, 23 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Россия примет контрмеры в случае, если Япония отменит девятую статью конституции об отказе от вооружённых сил. Об этом заявила 23 мая директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьёва.

EPA/ТАСС

Она отметила, что попытки Токио подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции находятся под пристальным вниманием Москвы. Нынешняя японская администрация следует курсу на ускоренную ремилитаризацию, и этот процесс набирает обороты.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России», — приводит слова Воробьёвой Lenta.ru.

Дипломат подчеркнула, что в ответ Россия будет вынуждена принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности. Кроме того, пересмотр Японией курса на мирное развитие, о котором заявляли прежние поколения политиков, стимулирует новый этап гонки вооружений.

Вместе с тем Воробьёва напомнила, что Основной закон — это сугубо внутреннее дело страны.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве и ранее заявляли об отказе японских властей от провозглашённого в 1947 году курса на мирное развитие. Тогда страна отказалась от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил (ВВС).

Так, в январе 2023 года замглавы российского МИД Андрей Руденко отмечал, что Япония переходит «на рельсы форсированной милитаризации». Он указывал на масштабные учения у российских границ и резкое увеличение военных расходов. Дипломат назвал действия Японии серьёзным вызовом как для безопасности России, так и для безопасности региона в целом.

В сентябре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, что серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, отменяют ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, а также проводят войсковые учения около Курильских островов.