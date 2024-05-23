Белгород, 23 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Средства ПВО перехватили несколько воздушных целей, летевших на Белгород на стороны Украины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 23 мая в Telegram-канале.

РИА Новости/ Станислав Красильников

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Украинские снаряды упали на территории двух детских лагерей. В одном повреждена хозяйственная постройка, в другом — поле на стадионе, уточнил губернатор.

В селе Таврово Белгородского района повреждены три частных жилых дома. В них выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. В посёлке Дубовое в одном из домов пробита кровля.

Люди, по предварительным данным, не пострадали. На местах работают оперативные службы, написал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в центральной части Белгорода прогремели несколько взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены. В частности, громкие звуки доносились из района Соборной площади. Журналисты сообщали, что взрывов было около двадцати.

Утром 22 мая в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Предупреждение действовало около 20 минут. Позже Гладков сообщил, что один мужчина погиб и ещё один получил ранения в результате воздушной атаки со стороны ВСУ. Это произошло после того, как средства ПВО перехватили несколько украинских воздушных целей на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе.

Ранее воздушную цель перехватили над Шебекино. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения, её госпитализировали. Кроме того, утром украинский БПЛА атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. Пострадавших не было.

По информации Минобороны, 22 мая около 11:30 мск над регионом были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа и четыре противорадиолокационных ракеты HARM американского производства. Ранее, около 06:40 мск, над Белгородской областью сбили шесть украинских снарядов системы «Град», а ночью — перехватили три беспилотника. Один из них уничтожили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков были повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.