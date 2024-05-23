Тель-Авив, Израиль, 23 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. В Израиле организация по поддержке семей заложников, похищенных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, опубликовала кадры, на которых видно, как в палестинский анклав увозят избитых израильских девушек-военнослужащих.

Кадр из видео

Отмечается, что похищенные были наблюдательницами на военной базе в посёлке Нахаль Оз. Видео смонтировали из материалов нательных камер радикалов ХАМАС. После цензуры видео опубликовали, получив разрешения от семей заложников.

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Израильская организация напомнила, что в день атаки на Израиль (7 октября 2023 года) палестинцы лишили жизни 15 девушек-наблюдателей, ещё семерых увезли в сектор Газа. Через 23 дня военные ЦАХАЛ смогли спасти одну из заложниц, тело другой военнослужащей позднее обнаружили в анклаве, затем погибшую вернули в Израиль. Судьба пятерых девушек, находящихся в плену ХАМАС уже 229 дней, неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая стало известно о найденном теле похищенной ХАМАС 22-летней студентки из ФРГ Шани Лук. Видеозапись с захваченной девушкой опубликовали боевики ХАМАС в октябре прошлого года. Девушка на видео, избитая и без сознания, лежала в кузове пикапа. Мать опознала Шани Лук по татуировкам и дредам и призвала сделать всё возможное для спасения своей дочери. Позднее МИД Израиля подтвердил гибель девушки.

По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тыс. детей и 8,4 тыс. женщин. Пострадали более 77,8 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 8 тыс.