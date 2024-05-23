ДНР, 23 мая, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ в составе Южной группировки войск поразили гусеничный робот ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Отмечается, что во время воздушной разведки Забайкальские десантники обнаружили украинскую группу пехоты. Противник проводил разгрузку материальных средств из гусеничного транспортного средства в одном из населённых пунктов около Часова Яра. Затем разведчики зафиксировали движение гусеничного робота в сторону лесопосадки.

Безэкипажный аппарат западного производства грузоподъёмностью почти 450 кг предназначался для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых. По приказу командования расчёты БПЛА десантников-забайкальцев двумя точными попаданиями остановили робота, а впоследствии полностью его уничтожили. После этого бойцы ударили по пехоте ВСУ, которая укрывалась в полуразрушенных зданиях.

В результате грамотных действий российские десантники сорвали эвакуацию раненых и доставку боеприпасов для боевиков киевского режима, заключили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что подразделения группировки «Юг» ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Также противник потерял более 320 военных, танк, две боевые машины пехоты и две 155-мм гаубицы М777 производства США. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.

Минобороны России 22 мая сообщило об освобождении Клещеевки в ДНР подразделениями Южной группировки войск. ВСУ за сутки потеряли более 365 военнослужащих и ряд единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, орудие М119 и орудие L-119.