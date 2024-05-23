Париж, 23 мая, 2024, 04:50 — ИА Регнум. В Новую Каледонию — заморскую территорию в Тихом океане на фоне протестов сторонников независимости прибыл с визитом 23 мая президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Беспорядки, Новая Каледония

«Моя цель здесь заключается в том, чтобы вместе с министрами и всем правительством поддержать народ… Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах, с решимостью сделать всё, чтобы вернуть спокойствие», — заявил французский лидер.

Ранее власти Франции из-за погромов на острове ввели войска в Новую Каледонию. В МВД Франции сообщали о сотнях пострадавших в ходе беспорядков.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая в столице Новой Каледонии городе Нумеа состоялась акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки. По предварительным данным, пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Задержали как минимум 36 человек.

Верховный комиссариат Франции постановил ввести комендантский час в связи со вспышкой насилия. В агломерации Нумеа запретили любые собрания, а на всей территории Новой Каледонии ввели запрет на ношение и перевозку оружия, а также на продажу алкоголя.

Причиной протестов стал законопроект, предусматривающий предоставление избирательных прав лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки. В рамках этого соглашения Новая Каледония получила более высокую степень автономии.

Эммануэль Макрон 15 мая созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии. В связи с этим президент Франции перенёс еженедельное заседание совета министров. Также из-за изменений в графике Макрон отменил поездку в коммуну Фекан, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов.