Ставрополь, 23 мая, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Ярко светящийся неопознанный объект пролетел в небе над Ставропольским краем и другими регионами юга России. Об этом 22 мая сообщил ставропольский портал NewsTracker, а также Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь».

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Ярко светящийся предмет, похожий на комету, начал свой полёт около 20:49 мск, а через несколько минут распался на несколько кусков, которые продолжали полёт, оставляя огненный след.

Уточняется, что неопознанный объект заметили над Элистой, в Краснодарском крае, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Адыгее. Эксперты-астрономы из сообщества AstroAlert предположили, принимая во внимание небольшую для небесных тел скорость объекта (около 8 км/с), что это космический мусор.

Позднее эксперты-астрономы уточнили, что неопознанный объект, удививший жителей юга России, вероятнее всего, является спутником STARLINK-2653.

Ранее ИА Регнум сообщало, что свечение неизвестного происхождения наблюдалось ночью на 3 мая в небе над всей территорией Украины. По мнению членов сообществ, пишущих о космосе, свечение в небе над Украиной — это на самом деле вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запустившей в этот день два спутника WorldView Legion.

Агентство УНИАН, в свою очередь, предположило, что жители Украины наблюдают «редкое розовое полярное сияние».

В ночь на 1 мая в небе над восточной частью Украины заметили ярко вспыхнувший объект, озаривший всё вокруг зеленоватым светом. Взрывов в момент вспышки слышно не было.