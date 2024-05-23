Симферополь, 23 мая, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Участников массовой драки устанавливает полиция в Симферополе. Об этом 22 мая сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка подростков

«В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции», — уточнил Крючков.

Советник главы Крыма подчеркнул, что все участники массовой драки установлены и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по республике уточнила, что конфликт произошёл между молодыми людьми, на момент прибытия правоохранителей участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего и устанавливает лица, участвующие в конфликте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве задержали семь участников массовой драки, которая произошла вечером 21 мая на Медынской улице. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Против участников драки возбуждены уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Вечером 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека.

По информации столичной прокуратуры, в ходе конфликта применялись огнестрельное оружие и нож. В прокуратуре отметили, что сотрудники ведомства координируют работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств преступления.