Москва, 23 мая, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации в регионе и пригласил посетить республику. Об этом Кадыров сообщил 23 мая в Telegram-канале.

Chechnya.gov.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

По словам главы Чеченской Республики, в регионе идёт планомерное развитие всех ветвей экономики, реализуется более 500 инвестпроектов, в том числе строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода.

Также Кадыров рассказал Путину об участии Чечни в спецоперации. Он подтвердил, что по приказу российского лидера в зону боевых действий готовы отправиться десятки тысяч обученных и оснащённых бойцов из резерва.

В завершение встречи Кадыров поблагодарил президента за поддержку Чечни и пригласил Путина посетить республику.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Кадырова и Путина проходила также в День защитника Отечества. Тогда глава Чечни рассказывал президенту России о наиболее важных направлениях развития республики. Кроме того, прошло обсуждение и других важных вопросов. Руководитель Чечни подчеркнул значимость встреч с президентом и указал на их плодотворность и результативность.