ДНР, 23 мая, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Украинские боевики при обстреле города Моспино в ДНР применили дальнобойные ракеты ATACMS. В результате повреждения получили более 20 частных жилых домов, заявил представитель Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты предположительно ракеты ATACMS», — сказал он.

По словам представителя Следкома, обнаруженные на месте обстрела осколки изымут и направят на экспертизу с целью уточнения конкретного типа и вида снаряда.

Хозяин одного из повреждённых строений добавил, что после ракетных ударов в домах возник сильный пожар.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что ВСУ впервые применили по жилым кварталам республики ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Боевики вели обстрел из поставленного странами НАТО вооружения.

Официально подтверждены данные о ранении шести мирных граждан, среди которых четверо мужчин и две женщины. В результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы повреждения 25 частных жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 мая удар ВСУ пришёлся по нефтебазе в Луганске. Нацисты атаковали город ракетами ATACMS, подтвердил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов. На месте прилёта начался сильный пожар. По всей вероятности, ракеты с радиусом действия 300 км были из новой поставки США, отмечал он.

Соединённые Штаты должны снять запрет на использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по территории России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. По его словам, для Киева было бы «выгодно», если бы администрация Белого дома сняла это ограничение. При этом Литвиненко признал, что шансы на прорыв ВСУ на поле боя в 2024 году невелики.

Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары вглубь российской территории, заявил 22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США он добавил, что хочет гарантировать получение Киевом той техники, которая ему необходима.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что Вооружённые силы России способны заглушить ATACMS, сведя на нет любые попытки ВСУ добиться чего-либо с помощью американского вооружения. Он также отмечал, что миф о превосходстве западного вооружения давно развеян.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, американские власти совершили большую ошибку, поставив Украине ракеты ATACMS. Это решение никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.