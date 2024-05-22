Берлин, 23 мая, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Правительство Германии всё так же не поддерживает конфискацию замороженных активов России для оказания помощи Украине. Об этом 22 мая заявил на брифинге официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС, золото-валютные резервы России, грабеж, санкции

«Наша позиция остаётся прежней: речь идёт о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — пояснил он.

Представитель немецкого Минфина добавила, что фонд активов российского Центробанка остаётся нетронутым. Следовательно, «соблюдаются фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства», заверила она.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдут 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.