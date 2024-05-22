В США заявили об отсутствии данных о поставках Китаем оружия России
Белый дом: США не видели данных об отправке Китаем оружия России
Вашингтон, 23 мая, 2024, 01:59 — ИА Регнум. У США нет сведений о якобы имеющихся планах Китая передать России оружие для использования на Украине. Об этом 22 мая заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого и в 2023 году. Мы не увидели этого до сих пор», — сказал он.
Комментируя утверждения минобороны Великобритании о том, что КНР якобы планирует поставить России вооружение, предназначенное для применения на Украине, Салливан добавил о намерении провести переговоры с британской стороной с целью убедиться в одинаковой видимости ситуации.
При этом помощник главы Белого дома повторил тезис о якобы имеющих место поставках продукции КНР в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. США по согласованию с союзниками принимает меры для предотвращения подобной активности, заверил Салливан.
Согласно данным британской и американской разведки, «летальная помощь» уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а затем на Украину. Об этом на конференции в Лондоне заявил глава минобороны Великобритании Грант Шэппс.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, который якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу. По информации Вашингтона, это привело к росту военных возможностей РФ в ходе СВО.
В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Белый дом не обнаружил доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи с проведением спецоперации.
США не должны дискредитировать нормальные межгосударственные отношения России и Китая. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на обвинения Штатов в военной помощи РФ.