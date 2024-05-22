Вашингтон, 23 мая, 2024, 01:59 — ИА Регнум. У США нет сведений о якобы имеющихся планах Китая передать России оружие для использования на Украине. Об этом 22 мая заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

The White House Джейк Салливан

«Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого и в 2023 году. Мы не увидели этого до сих пор», — сказал он.

Комментируя утверждения минобороны Великобритании о том, что КНР якобы планирует поставить России вооружение, предназначенное для применения на Украине, Салливан добавил о намерении провести переговоры с британской стороной с целью убедиться в одинаковой видимости ситуации.

При этом помощник главы Белого дома повторил тезис о якобы имеющих место поставках продукции КНР в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. США по согласованию с союзниками принимает меры для предотвращения подобной активности, заверил Салливан.

Согласно данным британской и американской разведки, «летальная помощь» уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а затем на Украину. Об этом на конференции в Лондоне заявил глава минобороны Великобритании Грант Шэппс.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, который якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу. По информации Вашингтона, это привело к росту военных возможностей РФ в ходе СВО.

В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Белый дом не обнаружил доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи с проведением спецоперации.

США не должны дискредитировать нормальные межгосударственные отношения России и Китая. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на обвинения Штатов в военной помощи РФ.