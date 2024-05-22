Москва, 23 мая, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Института современного искусства (ИСИ), где Муратова преподавала с 2004 года.

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«Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой», — говорится в сообщении.

В ИСИ напомнили, что Елена Муратова сыграла множество ярких ролей в таких фильмах, как «По ту сторону», «Шарф возлюбленного», «Грешница», «Чёрный бизнес» и многие другие. В фильмографии актрисы есть запомнившиеся зрителям роли в кинофильмах «Зигзаг удачи», «Гранатовый браслет» и «Анна Каренина».

Также в ИСИ отметили и талантливые актёрские работы Елены Муратовой на театральных подмостках, где она воплотила роли Катерины и Варвары в «Грозе», Марселины в «Женитьбе Фигаро», Феи в «Волшебнике Изумрудного города» и другие.

С 2004 года актриса начала преподавать в ИСИ. Там она занимала должность профессора кафедры театрального искусства. Коллектив ИСИ отмечает присущий Елене Муратовой педагогический дар высокого класса, в её мастерстве «соединилось умение писать и декламировать, любовь к слову и любовь к человеку».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Петровны и глубоко скорбим вместе с ними. Вечная память!» — говорится в заявлении коллектива ИСИ.

Причины смерти актрисы не называются. Информация о дате, времени и месте прощания с Еленой Муратовой будет размещена дополнительно.