Москва, 23 мая, 2024, 00:07 — ИА Регнум. В Москве правоохранители пришли по адресу журнала «Компания» для проведения следственных действий. Об этом 22 мая сообщили «Известия».

sempsons Обыск

По информации издания, сотрудники полиции прибыли к дому № 9 по 3-ему Кадашевскому переулку. Источник подтвердил обыски по данному адресу. Других подробностей журналисты не привели.

В ряде Telegram-каналов появились сведения об обысках в редакции журнала «Компания». В этот же здании также якобы расположена квартира, которая принадлежит Сергею Бородину, находившемуся в дружеских отношениях с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, ранее арестованным по делу о взятке.

Как передавало ИА Регнум, Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.