Париж, 22 мая, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Во Франция впервые испытали обновленную ракету ASMPA, способную нести ядерную боевую часть. Об этом заявил глава минобороны республики Себастьен Лекорню.

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«Истребитель ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал министр в соцсети X.

По его словам, первый плановый запуск осуществили в рамках военных учений Durandal, проходящих с 13 мая по 14 июня.

Проведённое испытание демонстрирует надежность потенциала ядерного сдерживания Франции, заключил Лекорню.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Себастьен Лекорню обвинил Россию в «агрессивных действиях» в отношении Запада. Он уточнил, что месяц назад российская система ПВО якобы угрожала сбить французские самолёты над Чёрным морем. При этом Лекорню заявил, что они находились в международной зоне, где осуществляли патрулирование. Также он обвинил российских военных моряков в приближении к территориальным водам Франции — заходу в бухту Сены. При этом Лекорню не привёл доказательств своих слов.

Участие Франции в боевых действиях на территории Украины официально превратит Париж в сторону конфликта, это увеличит риск столкновения двух ядерных держав. Своим мнением поделился директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников. Французские военные станут законными целями для Вооружённых сил России, заявил дипломат. Он выразил надежду, что у французских политиков возобладает здравомыслие или инстинкт самосохранения. Вместе с тем Россия готова к любому развитию событий, подчеркнул Студенников.