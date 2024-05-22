Москва, 22 мая, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Переговоры о признании независимости Косова от Сербии так и не были окончены. Также в регионе не состоялся легитимный референдум, напомнила американским властям официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

Дипломат прокомментировала заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриан Уотсон, заявившей о том, что американский президент Джо Байден «решительно поддерживает двухгосударственное решение». По его словам, якобы палестинское государство должно быть создано путём прямых переговоров между сторонами, а не путём одностороннего признания.

«А что там с Косова у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились «двусторонние прямые переговоры между сторонами»? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове», — поинтересовалась Захарова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что вместо этого произошёл парад единоличного незаконного признания якобы независимости. Дипломат назвала это «бесплатным курсом американской истории для Совета национальной безопасности США».

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен 21 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса заявил, что для Вашингтона неприемлема повторная оккупация сектора Газа Израилем. В США убеждены, что палестинцы должны сами управлять собой, добавил он. По мнению Блинкена, Палестинская национальная администрация играет незаменимую роль, пытаясь сохранить безопасность и стабильность на западном берегу реки Иордан. Её работа жизненно важна для безопасности Израиля, а попытки подрывать ПНА откровенно противоречат интересам Израиля и США, пояснил он.

Ещё Советский Союз признал Палестину в качестве государства. Россия продолжает придерживаться последовательной позиции в данном вопросе, заявил 22 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.