Лисичанск, ЛНР, 22 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины жилых домов в Лисичанске, сообщил 22 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Официальный Телеграм-канал Главы ЛНР Леонида Пасечника

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унёс жизни двоих мирных жителей», — написал он.

Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.

Он сообщил, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте также работают сотрудники Следственного комитета.

Пасечник уточнил, что украинские войска предположительно выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее замначальника управления обеспечения жизнедеятельности города Луганска Владимир Новиков информировал, что в посёлке Юбилейное в ЛНР в результате обстрела со стороны киевского режима были повреждены почти 30 многоквартирных домов.

20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейное в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава, в результате пострадали 12 человек. Все пострадавшие получили осколочные ранения.