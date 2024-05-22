Москва, 22 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская сообщила, что покидает свою должность.

личная страница в соцсети Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская

На своей странице в соцсетях 22 мая Марковская отметила, что в скором времени перейдёт на другую работу.

«Перехожу на другую должность. Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Должность секретаря Совбеза имеет огромное значение для России, это высокий пост с широким объёмом задач, отмечал в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Руководство совета всегда находится в прямом контакте с президентом и несёт большую ответственность, подчеркнул Песков.

Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал Владимир Путин.