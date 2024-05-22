Днепропетровск, Украина, 22 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Днепропетровске неадекватный мужчина ходил по улице и бил женщин, пишет 22 мая украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

кадр из видео

По их данным, полиция нарушителя порядка уже задержала.

Также издание опубликовало кадры с камер наблюдения, на которых запечатлены моменты нападений.

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Как передавало ИА Регнум, 20 мая мужчина в Москве на остановке ударил девушку в область шеи складным садовым ножом. Злоумышленник подошёл сзади к стоявшей на остановке девушке, ударил её и бросился бежать. Нападение произошло на глазах прохожих, они поспешили на помощь пострадавшей.

Нападавшего задержали. Им оказался 48-летний гражданин Афганистана, имеющий разрешение на временное проживание в России. Мужчина был пьян и атаковал девушку без причины. С ним работают следователи.