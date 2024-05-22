Лондон, 22 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В Великобритании 4 июля пройдут досрочные выборы в парламент. Премьер-министр страны Риши Сунак планирует выступить с заявлением позднее, сообщили британские телеканалы Sky News и ITV.

Марина Захарова ИА Регнум

При этом причины досрочных выборов не указываются. Газета The Times, в свою очередь, сделала предположение, что Сунак решил воспользоваться моментом по падению инфляции в стране. Так, к моменту прихода в кабинет премьера инфляция была на уровне 11,1% против 2,3% на данный момент.

Согласно британскому законодательству, выборы в парламент должны пройти до января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times писало, что депутаты из Консервативной партии Великобритании могут попытаться сместить Сунака. Как говорится в материале, планировать необходимые для этого шаги помогают предшественники нынешнего главы правительства — Борис Джонсон и Лиз Трасс.

По словам неназванного парламентария, который планирует заявить об утрате доверия к премьеру, людям не нравится Сунак, что подтверждается опросами и исследованиями в фокус-группах.

Противники британского премьера рассчитывают, что позиции Сунака существенно пошатнутся после муниципальных выборов, сказано в материале. Согласно прогнозам, консерваторов ждёт череда болезненных поражений и потеря кресел в местных советах. Часть представителей партии считает, что Сунак приведёт их к сокрушительному поражению на выборах в палату общин.

При этом на британском политическом горизонте не просматривается никого, кого можно было бы назвать реальной альтернативой Сунаку в роли главы его партии и правительства страны, добавили авторы.