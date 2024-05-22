Москва, 22 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил своего помощника Владимира Мединского в состав совета по культуре и искусству. Соответствующий указ главы государства был опубликован 22 мая.

Софья Сандурская /РИА Новости Владимир Мединский

Мединский назначен секретарём совета. Одновременно из состава совета исключён бывший помощник президента Владимир Толстой.

«Внести в состав совета <…> изменения, включив в него Мединского В. Р. — помощника президента Российской Федерации (секретарь совета) и исключив из него Толстого В. И.», — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА Регнум, указ об освобождении Толстого от должности помощника президента Владимир Путин подписал 21 мая. Праправнук Льва Толстого занимал этот пост с 2012 года. В августе 2019 года Толстой также возглавил Совет при президенте по русскому языку.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указы президента о назначениях в администрации, ранее пояснил журналистам, что Мединский, помимо истории и исторического наследия, теперь будет заниматься в администрации и вопросами культуры. Вместе с ним теми же темами будет заниматься и новый советник президента Елена Ямпольская.