Пушкино, Московская область, 22 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Пушкино Московской области врачи спасли мужчину, который частично потерял слух и едва не погиб из-за использования ватных палочек, сообщило 22 мая министерство здравоохранения региона.

Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова В. Н.

У 28-летнего пациента диагностировали гнойный отит среднего уха. Заболевание сопровождало мужчину на протяжении нескольких лет, перейдя в хроническую форму.

«На момент обращения к врачам пациент практически оглох на одно ухо. Врачи провели диагностику и выявили первопричину — повреждение барабанной перепонки, из-за которого в среднее ухо попала инфекция — с воздухом, водой и ватными палочками», — сообщило министерство.

Пациенту была назначена терапия, стали наблюдаться положительные изменения, но вместе с тем мужчина стал замечать боль за ухом и почувствовал лихорадку. Врачи заподозрили тромбоз сигмовидного синуса, который мог привести к сепсису или отрыву тромба. В ходе исследований эти предположения подтвердились.

Мужчине провели соответствующие операции и выписали на амбулаторное наблюдение. Слух к нему частично вернулся. Пациента ждёт ещё одна, плановая, операция, цель которой — нивелировать риски повторения данной ситуации и добиться еще большего улучшения слуха, сказано в сообщении.

«Врачи напоминают, что любые изменения в самочувствии должны привести не к самолечению, а к врачу. Банальная боль в ухе может обернуться печальными последствиями», — добавила пресс-служба министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в мае 2024 года минздрав Подмосковья сообщил, что в Жуковском врачи спасли мужчину, у которого из носа вытекала спинномозговая жидкость. Мужчина принимал эту жидкость за насморк. Впоследствии выяснилось, что несколькими днями ранее пациент получил черепно-мозговую травму. После успешной операции мужчина был выписан на амбулаторное лечение.