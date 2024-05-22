Солнечногорск, Московская область, 22 мая, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В связи с возгоранием электропоезда на станции Поварово задержаны в пути поезда «Сапсаны», «Ласточка» и несколько электричек, сообщила 22 мая пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) в своём Telegram-канале.

кадр из видео

«Задержаны поезда «Сапсан» № 772 и 774 Москва — Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара — Санкт-Петербург, № 826 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва — Тверь, № 6888 Москва — Крюково, № 6713 Тверь — Москва», — говорится в сообщении.

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Также пресс-служба ОЖД уточнила, что были отменены пригородные поезда № 6408 на участке Поварово — Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка — Тверь, № 6409 на участке Подсолнечная — Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организуются автобусы до станции Тверь с заездом на станцию Подсолнечная, Клин.

«Причины происшествия выясняются. Не исключается возможность занесения источника огня извне», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в районе Солнечногорска. Пламя в итоге охватило четыре вагона электрички. На первом этапе по неясной причине пожар пытались ликвидировать, засыпав источник возгорания песком.

Пожарные расчёты прибыли к месту ЧП, но тушение осложнялось тем, что несколько вагонов электропоезда находились на мосту. О пострадавших не сообщалось.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту возгорания электропоезда в Московской области.