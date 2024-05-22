Тверь, 22 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Московский районный суд Твери отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, сообщили 22 мая «Известия».

Сергей Метелица/ТАСС Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов

Урлашов был осуждён в 2016 году за коррупцию. Основанием для отказа в УДО стали непогашенные взыскания, а также характеристики Урлашова.

Осуждённый продолжит отбывать срок в исправительной колонии № 1 в Твери. В заседании суда Урлашов не участвовал.

Как передавало ИА Регнум, Урлашов был задержан в июле 2013 года по подозрению в покушении на вымогательство взятки. Позднее ему было также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Вину Урлашов не признал. В 2016 году суд признал его виновным в получении взятки и покушении на получение взятки и приговорил к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2021 году Урлашов уже подавал прошение об УДО, но сам его отозвал в связи с отрицательными характеристиками администрации колонии.