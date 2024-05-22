Лондон, 22 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные наёмники обучали военных ВСУ, сообщает британская газета The Sun.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет издание, описывая одну из существующих таких баз в Харьковской области, которая выполняла функцию центра подготовки украинцев.

По словам бывшего британского военнослужащего Дэна Ридли, функционирование базы в Харьковской области не финансируется Киевом.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России ранее неоднократно сообщало о поражении пунктов дислокации и мест временного размещения иностранных наёмников ВСУ. О таких ударах официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, в частности, 28 апреля.

Минобороны также сообщало, что почти 6 тысяч иностранных наёмников, прибывших на Украину, были ликвидированы. Больше всего среди них было граждан Польши. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

Наёмники ВСУ не появляются на передовой, они работают в заградотрядах или выполняют роль операторов беспилотных и иных систем, отмечал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.