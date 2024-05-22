ДТП со скорой в Чувашии, в котором погибла женщина, попало на видео
Канаш, Чувашия, 22 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии с участием скорой в Чувашии. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба ГИБДД республики.
В 12:35 на 42-м километре автодороги А-151 автомобиль «Приора» столкнулся с «Газелью» медиков. Водитель «Приоры», двигавшийся в сторону города Канаш, при повороте налево не уступил дорогу скорой, которая ехала с включёнными спецсигналами.
На опубликованных полицией кадрах видно, что скорая после столкновения опрокинулась на дорогу.
Пассажирка «Приоры», женщина 1984 года рождения, погибла, водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. В скорой пострадали два пассажира — четырёхлетний мальчик и его мать. Их отвезли в больницу для обследования.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент в Тюмени со столбом, упавшим на автомобиль, попал в поле зрения видеорегистратора. Днём 21 мая на улице Мориса Тореза упали два столба, один из которых насквозь пробил одну из проезжавших машин. Находившаяся внутри девушка чудом осталась жива. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.