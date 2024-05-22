Минск, 22 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Польша, Чехия и прибалтийские страны пытаются возглавить антибелорусскую повестку Запада, говорится в сообщении МИД Белоруссии, опубликованном 22 мая на его сайте.

Виктор Толочко /Sputnik/РИА Новости

«Белорусская сторона с большим сожалением констатирует продолжающиеся попытки указанных стран ЕС стать лидерами западной антибелорусской повестки», — сказано в заявлении.

По мнению белорусского МИД, такая линия на разрушение дружественных связей между народами стран, непрерывное изобретение новых ограничений, распространение дезинформации о реальной ситуации в Белоруссии не поддается объяснению.

Также в заявлении отмечается, что антибелорусские решения Евросоюза не отвечают интересам самих стран — членов ЕС. Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что Польша, Чехия и страны Прибалтики активно реализуют санкционные и иные меры, направленные против Минска.

«Если же указанным странам не удается сразу протащить наиболее одиозные инициативы против Беларуси, они оперативно принимаются на национальном уровне, а дальше Брюссель берётся измором. При этом такие решения очевидным образом не отвечают интересам самих стран — членов ЕС», — заявили в белорусском МИД.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее правительство Белоруссии расширило перечень товаров, запрещённых к ввозу в страну из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии.

В список внесены пиво, сброженные напитки, ряд гигиенических средств, чистящие средства, ковры, мужская текстильная одежда, головные уборы, постельные принадлежности, посуда, лаки, краски, плиты, листы, плёнки из пластмасс и некоторая другая продукция.

В марте 2024 года Еврокомиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на поставляемое в ЕС из России и Белоруссии зерно, чтобы сделать импорт этой продукции «невыгодным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции. Представитель Кремля уточнил, что от такого решения пострадает только европейский потребитель.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ИА Регнум отмечал, что введение высоких пошлин на российское зерно в ЕС, скорее всего, не отразится серьёзно на отечественных производителях. Что касается европейских фермеров, то для них реальную угрозу представляют беспошлинные поставки сельхозпродукции с Украины, уточнил эксперт.