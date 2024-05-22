Москва, 22 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала опубликовать список из 500 украинских военнопленных, которых киевский режим отказывается обменивать на протяжении четырёх месяцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев (формирование «Азов» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала она в Telegram-канале.

Она уточнила, что в списках содержатся ФИО и даты рождения военнопленных.

Симоньян пообещала опубликовать список вечером 22 мая.

«Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — добавила главред RT.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце января сообщил, что соотношение российских и украинских военнопленных — один к десяти. Путин также заявил, что Россия готова продолжать обмен пленными, несмотря на то, что ВСУ сбили Ил-76 с 195 собственными военнопленными.

Последний обмен между Россией и Украиной прошёл 8 февраля по формуле «100 на 100». Отмечалось, что в возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединенные Арабские Эмираты.

Перед этим, 1 февраля, в Подмосковье вернулась ещё одна группа освобождённых из украинского плена российских военных. Стороны провели обмен по формуле «195 на 195».