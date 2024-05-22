Солнечногорск, Московская область, 22 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания электропоезда в Московской области, сообщило ведомство 22 мая.

кадр из видео

Причины ЧП устанавливаются, сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

«На станции Поварово-1 произошло возгорание между 8-м и 9-м вагонами поезда, следующего из Москвы в Тверь. Причины случившегося устанавливаются. Проверку по данному факту проводит Северная транспортная прокуратура. Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявило ведомство.

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О проведении доследственной проверки заявило и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Днём 22 мая 2024 года поступило сообщение о том, что произошло возгорание между вагонами электропоезда сообщением Москва — Тверь. Состав был остановлен, а находившиеся в нём пассажиры эвакуированы. Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено, предварительно пострадавших нет», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий и установят все обстоятельства ЧП, добавила пресс-служба управления.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в районе Солнечногорска. Telegram-канал «112» сообщал, что пламя в итоге охватило четыре вагона электрички. На первом этапе по неясной причине пожар пытались ликвидировать, засыпав источник возгорания песком. Пожарные расчёты прибыли к месту ЧП, но тушение осложнялось тем, что несколько вагонов электропоезда находились на мосту. О пострадавших не сообщалось.