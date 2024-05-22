Загоревшуюся в Подмосковье электричку пытались потушить песком
Солнечногорск, Московская область, 22 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Загоревшуюся в районе Солнечногорска электричку пытались потушить с помощью ведра с песком. Видеокадры первых попыток справиться с возгоранием опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как загоревшийся вагон электропоезда пытаются потушить с помощью песка. Однако справиться с огнём это не помогло.
Как передавало ИА Регнум, пожар произошёл 22 мая. Густой чёрный дым шёл из одного из вагонов. Состав был остановлен у станции Поварово-1 на ленинградском направлении. Пассажиров эвакуировали.
Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, не было. Движение по данному направлению было временно ограничено. Пожарные расчёты прибыли к месту происшествия, но тушение осложнялось тем, что часть состава находится на мосту.
Позднее сообщалось, что огнём охвачены уже четыре вагона электрички.