Москва, 22 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Благополучие людей является важнейшим критерием оценки всей работы властей России, заявил 22 мая президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Известия/Константин Кокошкин

«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует агентство.

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Как передавало ИА Регнум, 4 апреля президент объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы, указал глава государства, этот показатель должен вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

Глава государства отметил, что повышение МРОТ отразится на размере зарплат в бюджетной и социальной сферах. Он подчеркнул, что рост экономики России нужно конвертировать в увеличение доходов граждан.

7 мая президент России подписал указ «О национальных целях развития России», согласно которому к 2030 году уровень бедности в стране должен сократиться до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%. Достижение таких показателей будет свидетельствовать о выполнении национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», сообщалось в документе.