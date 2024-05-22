Москва, 22 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 мая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил о необходимости создать систему стимулов для компаний, которые реализуют социальные проекты, а также поддерживают участников спецоперации (СВО).

Михаил Синицын /РИА Новости /POOL/TASS Президент РФ Владимир Путин

«Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета», — сказал он.

По мнению президента, нужно поощрять компании, которые создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы, поддерживают участников СВО, благоустраивают и возводят новые современные города и населённые пункты.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая глава государства принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ, где предложил учредить ежегодную премию агентства.

Он также призвал правительство РФ оказывать поддержку в реализации инициатив АСИ. Кроме того, президент поручил разработать и утвердить обновлённую стратегию работы агентства на ближайшие десять лет.

В апреле 2024 года Владимир Путин поручил разработать «дорожную карту» по созданию в дружественных странах центров развития передовых компетенций на основе российских технологий. Ответственными за выполнение поручения указаны правительство РФ и Агентство стратегических инициатив.

Тогда же глава государства поручил правительству, АСИ и властям Москвы проработать идею масштабного мероприятия, которое помогло бы продвигать отечественную продукцию через иностранных блогеров.