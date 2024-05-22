Москва, 22 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Кооперация с дружественными странами нужна России для технологического развития. Об этом заявил президент Владимир Путин 22 мая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

РИА Новости/ Михаил Терещенко

«Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран», — сказал глава государства.

Путин также предложил учредить ежегодную премию АСИ и попросил, чтобы правительство и органы власти поддерживали инициативы организации. Он поручил разработать и утвердить обновлённую стратегию работы АСИ на десятилетие, подчеркнув, что в центре безусловного внимания должны оставаться вопросы внутренней политики и национальные проекты.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Путин заявил, что технологический мир будущего должен быть многополярным. Его нужно строить вместе, на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества, Россия так и намерена поступать, отметил он. Российский лидер предложил обсудить вопрос применения российского опыта в сфере ИИ в рамках организации БРИКС.

Позже на III Конгрессе молодых учёных Путин отметил, что Запад рассчитывал на неспособность России слезть с «технологической иглы». Однако избавление России от этой зависимости не просто возможно, а продвигается довольно быстрыми темпами. Так, у отечественных производителей приборов появился рынок сбыта, что будет экономическим стимулом.

В апреле 2024 года президент подчеркнул, что Россия не собирается абсолютно всё производить у себя, но призвал работать над уникальными сервисами и технологиями.