Москва, 22 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) уже начали поступать данные для формирования кредитных историй заёмщиков из новых регионов России. Об этом 22 мая сообщил директор по маркетингу НКБИ Владимир Шикин, передаёт Донецкое агентство новостей (ДАН).

Владимир Трефилов /РИА Новости

Он напомнил, что по закону кредитная история должна формироваться, и повлиять на этот процесс «просто по желанию нельзя», если этого не происходит, значит, кредитор нарушил 218-й Федеральный закон.

«Кредитная история должна быть сформирована вне зависимости от желания кредитора, банка, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива. Он (кредитор) обязан это делать», — добавил Шикин.

Он подчеркнул, что кредитные истории помогают точно оценить надёжность заёмщиков. Кредитные учреждения на основе этих данных принимают решение о предоставлении кредитов, поэтому важно контролировать состояние собственной кредитной истории, актуальность и правильность внесённых данных. Сделать это можно на сайте НБКИ, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.

Глава государства напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.

В августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в новых российских регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Он отметил, что на новых территориях стали строить коммерческое жильё, застройщики получили разрешение на строительство. Вице-премьер также уточнил, что первые восемь домов уже в работе.

В апреле Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.