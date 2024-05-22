Екатеринбург, 22 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Титова на ходу загорелся трамвай первого маршрута, сообщает 22 мая портал E1.RU.

Кадр из видео

По словам очевидцев, пламя охватило задний вагон состава. Пожарные прибыли на место. Вагон обесточили.

«Эвакуировали из трамвая около 30 человек, один из них пострадал, его передали скорой помощи», — сообщили порталу очевидцы.

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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу уточнили, что 22 мая на площади 20 кв. м открытым пламенем горела обшивка двух вагонов трамвая.

«Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Есть пострадавший», — рассказали в МЧС.

На данный момент пожар ликвидирован. В тушении участвовали девять специалистов и две единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в апреле пассажирский автобус, совершавший рейс из Дербента в Москву, загорелся в Карабудахкентском районе Дагестана. Автобус вспыхнул на федеральной трассе в районе села Агачаул, внутри находились 22 пассажира. Среди них пострадавших нет, водитель получил ожоги конечностей.

5 января произошёл пожар в экскурсионном автобусе около села Пощупова в Рязанской области. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Пострадавших не было.