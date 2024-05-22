Солнечногорск, Московская область, 22 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Московской области в районе Солнечногорска загорелась пригородная электричка, сообщил 22 мая Telegram-канал «112».

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Густой чёрный дым шёл из одного из вагонов. Состав был остановлен у станции Поварово-1 на ленинградском направлении. Пассажиров эвакуировали.

Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, не было. Движение по данному направлению было временно ограничено. Пожарные расчёты прибыли к месту происшествия, но тушение осложнялось тем, что часть состава находится на мосту.

Позднее сообщалось, что огнём охвачены уже четыре вагона электрички.

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Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года в Липецкой области загорелся вагон пригородного электропоезда. Пожар произошёл рано утром в Усманском районе. К прибытию спасателей вагон был пуст, его отцепили от состава. Пожар был ликвидирован в течение полутора часов. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале 2024 года РЖД опровергла информацию о возгорании поезда в Пермском крае. Возгорание, которое произошло возле посёлка Куеда, не затронуло железнодорожную инфраструктуру, а информация, что загорелся грузовой поезд, не соответствует действительности, отметила компания.