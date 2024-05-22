Москва, 22 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В нескольких российских регионах обсуждают ограничения на строительство малогабаритного жилья. Об этом глава «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил 22 мая журналистам.

РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, к перегреву рынка близки десять регионов. Ограничения обсуждают, в частности, в Ленинградской области.

«Сколько можно в Краснодаре строить жилья или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса», — сказал Мутко.

Он также сообщил, что власти обсуждают возможность ограничения покупки малогабаритного жилья по семейной ипотеке. Дело в том, что в новостройках 11% квартир имеют площадь меньше 28 квадратных метров, а 39% — площадь от 28 до 44 квадратных метров, что не соответствует реальным потребностям демографии. Застройщики активно возводили именно малогабаритные квартиры в последние 2,5 года (+21%), особенно в Москве и Петербурге.

Мутко подчеркнул, что подобные решения не должны отражаться на стоимости жилья. Кроме того, нужны не только ограничительные, но и стимулирующие меры.

Ранее в Москве решили не строить жильё площадью менее 28 квадратных метров, об этом говорилось в информационном письме Москомэкспертизы. В организации отметили, что в Жилищном кодексе РФ нет такого вида жилья, как «студия». При этом свод правил о многоквартирных жилых зданиях содержит требование к минимальной площади. Для однокомнатных квартир это 28, а для двухкомнатных — 44 квадратных метра.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Об этом говорится в указе о национальных целях развития РФ.