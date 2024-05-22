Москва, 22 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. МегаФон расширяет географию продаж в десяти регионах Центрального федерального округа России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сим-карты оператора теперь доступны в двух розничных сетях, представленных в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях и в Московском регионе.

Пресс-служба «МегаФон» «МегаФон»

«Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам», — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов. Он добавил, что в компании продолжают вести переговоры как с федеральными, так и с региональными ретейлерами, чтобы обеспечивать масштабирование бизнеса.

В пресс-службе компании добавили, что продукция оператора (МегаФон и Yota) появится в сети гипермаркетов «Линия» и магазинах «Комус».