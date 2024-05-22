* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Смоленск, 22 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поместили на 15 суток в штрафной изолятор колонии ИК-3 под Смоленском, сообщает 22 мая РБК.

РИА Новости/Илья Питалев Илья Яшин

По словам Яшина, формальным поводом стало то, что он поднялся со спального места на три минуты позже команды «подъём». Он полагает, что реальная причина кроется в желании администрации исправительного учреждения сорвать его встречу с родителями, запланированную на 27 мая.

Осуждённый пожаловался, что две недели не получает письма и постоянно подвергается обыску. У него изъяли для проверки все книги, кроме Библии.

Ранее Яшин уже попадал в ШИЗО. Он рассказывал, что провёл там первые пять суток после того, как попросил о смене места будущего трудоустройства из-за противоречия убеждениям. В апреле адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Яшина наказали помещением ШИЗО за нарушение формы одежды: он снял куртку, когда принимал пищу.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии общего режима, а также на четыре года лишил его права администрировать интернет-ресурсы за распространение фейков о российской армии.

По данным СК, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

В апреле 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Яшина. В ноябре его адвокат сообщил, что экс-депутата этапировали в Смоленск для перевода в одну из исправительно-трудовых колоний в регионе.