Экс-депутата Илью Яшина* перевели в ШИЗО колонии под Смоленском
Экс-депутата Илью Яшина перевели в штрафной изолятор ИК-13 под Смоленском
Смоленск, 22 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поместили на 15 суток в штрафной изолятор колонии ИК-3 под Смоленском, сообщает 22 мая РБК.
По словам Яшина, формальным поводом стало то, что он поднялся со спального места на три минуты позже команды «подъём». Он полагает, что реальная причина кроется в желании администрации исправительного учреждения сорвать его встречу с родителями, запланированную на 27 мая.
Осуждённый пожаловался, что две недели не получает письма и постоянно подвергается обыску. У него изъяли для проверки все книги, кроме Библии.
Ранее Яшин уже попадал в ШИЗО. Он рассказывал, что провёл там первые пять суток после того, как попросил о смене места будущего трудоустройства из-за противоречия убеждениям. В апреле адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Яшина наказали помещением ШИЗО за нарушение формы одежды: он снял куртку, когда принимал пищу.
Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии общего режима, а также на четыре года лишил его права администрировать интернет-ресурсы за распространение фейков о российской армии.
По данным СК, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
В апреле 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Яшина. В ноябре его адвокат сообщил, что экс-депутата этапировали в Смоленск для перевода в одну из исправительно-трудовых колоний в регионе.