Санкт-Петербург, 22 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестные похитили около торгового центра 18-летнюю девушку и увезли её на машине в сторону Москвы, сообщил 22 мая источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным телеканала, в полицию обратилась мать 18-летней жительницы Тосно. По словам женщины, дочь вышла из дома днём 21 мая, а вечером позвонила и сообщила, что её похитили.

Собеседник РЕН ТВ уточнил, что неизвестные напали на девушку у торгового центра «Ока», посадили в чёрный автомобиль и увезли по трассе М-11.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в Орловской области два работника РЖД и их приятель похитили 16-летнюю девушку и повезли в Краснодарский край. Через некоторое время полиции удалось задержать похитителей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области по ранее распространённой ориентировке на автомобиль. Один из похитителей ранее привлекался к уголовной ответственности за похищение.

В августе во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные похитили юриста и потребовали у его родственников 200 млн рублей, однако мужчина сбежал и обратился в полицию.

Сообщалось, что мужчина смог развязаться и сбежать от неизвестных в районе спортбазы у деревни Ромашки. После этого потерпевший поймал попутку, добрался до железнодорожной станции и оттуда попросил своего знакомого отвезти его домой. На следующий день он обратился в полицию и рассказал, что четверо неизвестных перегородили накануне его машине дорогу, а затем, применив силу, вытащили из авто и усадили в своё.