Москва, 22 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Суточные лимиты при бесплатных переводах граждан самим себе недопустимы, заявили 22 мая в Центральном банке России.

Владимир Песня /РИА Новости

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по закону можно переводить без комиссии», — сообщил регулятор.

Как передавало ИА Регнум, с 1 мая 2024 года в Системе быстрых платежей был установлен нулевой размер платы банков, взимаемой с физических лиц за переводы самому себе (Ме2Ме-перевод) в рамках лимита 30 млн рублей в месяц.

Позже стало известно, что Сбербанк оставил ограничения на количество и сумму переводов в сутки после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Представитель кредитного учреждения рассказал, что Сбербанк таким образом соблюдает требования законодательства и при этом старается минимизировать риски, в том числе связанные с мошенничеством.

«В СберБанк Онлайн действуют суточные лимиты безопасности на все типы операций. При этом клиенты Сбербанка могут самостоятельно повысить свой суточный лимит на переводы по реквизитам счета на свои счета в другие банки до 30 млн рублей в СберБанк Онлайн. Таким образом, у клиента есть возможность в течение одного дня выбрать весь лимит на перевод средств на свой счёт в другой банк без комиссии», — прокомментировали ИА Регнум в Сбере.