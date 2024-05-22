Грайворон, Белгородская область, 22 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль на автозаправочной станции на въезде в Грайворон Белгородской области, сообщил 22 мая глава региона Вячеслав Гладков.

ИА Регнум

Пострадал заправщик, у него черепно-мозговая травма. Местные жители доставили его в больницу, пострадавший получает всю необходимую помощь, отметил губернатор.

ИА Регнум

«В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма. На попутном автомобиле местные жители доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу. — Прим. ред.), где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в Telegram-канале.

ИА Регнум

Также в результате ЧП полностью сгорел атакованный автомобиль и выгорел навес автозаправочной станции. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Атакованный автомобиль использовался для доставки продуктов в магазины населённых пунктов Белгородской области, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Также 22 мая Гладков проинформировал о повторной атаке дрона-камикадзе ВСУ на село Тишанка. Пострадавших в результате инцидента не было.

«Повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Тишанка Волоконовского района. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в офисе семейного врача и повреждён один автомобиль. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Гладков сообщал, что украинский беспилотник атаковал движущийся по трассе автомобиль. В результате инцидента пострадала женщина, которая была за рулём. Она самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением.

Ранее в этот же день губернатор проинформировал, что ВСУ атаковали в Белгородской области дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль. В результате ЧП погибла женщина, ещё три человека — все пассажиры автомобиля — получили ранения различной степени тяжести.