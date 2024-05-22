Москва, 22 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Россия выступает за урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе «двугосударственного» решения, заявил 22 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Москва последовательно занимает эту транспарентную позицию, подчеркнул Песков.

Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать возможное признание Палестины несколькими европейскими странами, в частности Норвегией, Ирландией и Испанией.

«Российская Федерация является правопреемницей СССР. СССР на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Потому мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», — сказал Песков.

Сейчас Палестину в качестве независимого государства признают 143 из 149 стран ООН, в том числе несколько европейских, среди которых — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля раскритиковали намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов. Признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН, при этом за признание Палестины выступили 12 членов организации, в том числе Россия и Китай. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем и это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

19 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает к немедленному возобновлению переговорного процесса о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основании соответствующей резолюции ООН. Президент Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства, напомнив, что Москва всегда придерживалась этой позиции.