Каменка-Днепровская, Запорожская область, 22 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны ВСУ, сообщил 22 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

По его словам, 22 мая в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящийся через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесён удар снарядами американского производства.

«Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота», — рассказал Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Лебедев информировал об ударе беспилотником по военному порту Очакова в Николаевской области Украины, где готовилась атака и высадка десанта ВСУ на Кинбурнскую косу.

Кроме того, по словам подпольщика, 22 мая российские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам в Сумской области Украины.

Днём ранее пророссийское подполье сообщало о серии ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.