Москва, 22 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что народ Ирана «выиграл» от гибели президента Эбрахима Раиси, являются хамскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Zuma/TASS Акция памяти погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Тегеране

«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединённые Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Блинкен также заявил, что, хотя Вашингтон выразил официальные соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе, в действительности американские власти не скорбят о нём. Кроме того, Блинкен утвердительно ответил на вопрос американского сенатора Теда Круза о том, стал ли мир лучше после гибели Раиси. По словам госсекретаря, Раиси в качестве судьи и президента был причастен к «ужасным действиям».

19 мая вертолёт Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели всех, кто находился на борту. В их числе были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Церемония прощания с Раиси и его спутниками началась 21 мая в городе Тебризе. Похороны президента состоятся 23 мая в его родном Мешхеде.