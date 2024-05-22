Киев, 22 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения продюсеру украинской музыкальной группы Quest Pistols Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

пресс-служба Юрия Бардаша Продюсер Юрий Бардаш

Отмечается, что ему были предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, «пропаганде войны, а также в оправдании действий России».

В СБУ заявили, что Бардаш призывал к захвату Киева и Харькова, а также распространяет антиукраинские заявления в эфирах шоу. В СБУ расценивают это как «информационно-подрывную деятельность».

Как передавало ИА Регнум, Бардаш родился в 1983 году в городе Коммунарске в Луганской области (ныне Луганской Народной Республике). Работал продюсером, хореографом, певцом, основал такие коллективы, как Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Грибы», «Нервы», продюсировал также отдельных исполнителей.

В августе 2002 года переехал в Киев, где танцевал на Крещатике и в различных коллективах, тогда же начал заниматься постановкой номеров и менеджментом. Позднее был продюсером реалити-шоу «Любовь и музыка» на телеканале M1, в 2010 году переехал в США. В 2016 году Бардаш создал два проекта: певицу Луну (Кристина Бардаш) и группу «Грибы», которые быстро стали популярными. В сентябре 2023 года совместно с «Радио Шансон» Бардаш организовал конкурс на лучшие авторские песни «Неошансон с Юрием Бардашем».

В 2022 году после начала специальной военной операции поддержал российскую сторону. Вскоре переехал в Грузию, в июле того же года оказался в Москве и выразил поддержку действиям российской армии. В январе 2024 года стало известно, что Бардаш получил гражданство России.